Spektakulärer Einbruch in Kölner Optikerladen

Spektakulärer Einbruch in einen Optikerladen auf dem Eigelstein. Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend (28. März 2024) 19.30 Uhr und Samstagmorgen (30. März) 11 Uhr in das Geschäft in der Kölner Innenstadt eingebrochen und haben mehrere hundert Brillengestelle gestohlen. Einbruch in Kölner Optiker – Loch in die Wand gebrochen Dafür verschafften sich die Verdächtigen nach aktuellem Ermittlungsstand zunächst Zugang zum Keller des Nachbarhauses.

„Von dort brachen sie ein Loch in die Wand zum Optikergeschäft“, teilt die Polizei am Dienstag (2. April) mit. Mit ihrer Brillen-Beute entkamen sie unerkannt. Die Ermittler und Ermittlerinnen prüfen einen Zusammenhang zu einem Kellereinbruch in das Nachbarhaus in der Nacht von Sonntag (24. März) auf Montag (25. März). Es besteht der Verdacht, dass die Unbekannten dabei die Örtlichkeit ausgekundschaftet habe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Murrays spektakulärer Miami-Abschied: Traumschläge, Schockmoment und Zaubervolley zum SchlussVideo: Andy Murray muss sich nach der 7:5, 5:7 und 6:7-Niederlage gegen Tomas Machac von den Miami Open verabschieden. Der 23-jährige Tscheche trifft nun auf den Italiener Matteo Arnaldi.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Keller eines Herforder Wohnhauses dient als Drogenlabor - Ein spektakulärer FallEnde Februar war das Labor aufgeflogen. Die chemischen Mittel dienten zur Herstellung von Amphetaminen. Der Fall könnte zu einem der größten aus Herford werden.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Spektakulärer Einsatz in Nürnberg – SEK stürmt Wohnung unter Einsatz von HandgranatenDie Verhaftung erfolgt nur aufgrund eines Haftbefehls. Bei einer Festnahme liegt (noch) kein Haftbefehl vor. Der Haftbefehl wird von einem Ermittlungsrichter grundsätzlich aufgrund eines entsprechenden Antrages der Staatsanwaltschaft erlassen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Spektakulärer Einsatz in Nürnberg – SEK stürmt Wohnung unter Einsatz von HandgranatenDie Verhaftung erfolgt nur aufgrund eines Haftbefehls. Bei einer Festnahme liegt (noch) kein Haftbefehl vor. Der Haftbefehl wird von einem Ermittlungsrichter grundsätzlich aufgrund eines entsprechenden Antrages der Staatsanwaltschaft erlassen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Ein spektakulärer neuer Shooter lässt die Fetzen fliegenMax Payne wäre stolz: Ein neuer, titelloser Shooter von Entwickler Vreski (Hong Kong Massacre) zerlegt im neuen Gameplay bei jedem Schuss die Inneneinrichtung.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Dem neuen „Tatort“ aus Münster gelingt ein spektakulärer ErfolgAm Sonntagabend präsentierte sich das TV-Programm als gute Mischung. Unter anderem ermittelte das „Tatort“-Team aus Münster und ProSieben zeigte „Wer stiehlt mir die Show?“. Doch welche der beiden Sendungen holte sich die meisten Zuschauer?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »