Speedway Mureck: Zahlreiche Stürze, starke Slowenen

In Ermangelung heimischen Fahrerpotenzials galten in Mureck von Haus aus die internationalen Cracks als Favoriten. Dass es eine slowenische Machtdemonstration werden sollte, war nicht zu erwarten. Noch dazu, weil Denis Stojs im ersten Lauf stürzte und disqualifiziert wurde. Nichtsdestotrotz mauserte er sich über den Hoffnungslauf (Dritt- bis Sechstplatzierte nach 13 Läufen) ins entscheidende Finale und ließ dort seine Landsmänner Nick Skorja und Matic Ivacic hinter sich.

Die heimischen Farben wurden von Mike Jacopetti und Alexander Schreiner vertreten. Jacopetti konnte sich mit Rang 7 im Mittelfeld klassieren, Schreiner wurde Zehnter. Mit Josh Coyne verschlug es einen Australier auf die Murecker Bahn, mit der er aber offensichtlich nicht zurechtkam.1. Denis Stojs (SLO), 7+3. 2. Nick Skorja (SLO), 12+2. 3. Matic Ivacic (SLO), 9+1. 4. Marcin Koscielski (PL), 10+0. 5. Lukasz Przedpelski (PL), 9. 6. Roland Kovacs (H), 7. 7. Mike Jacopetti (A), 6. 8.

Bei Schusswaffenangriff in den USA sterben zahlreiche MenschenLewiston: Im US-Bundesstaat Maine sind bei einem Schusswaffenangriff zahlreiche Menschen gestorben. Der Fernsehsender ABC berichtet von zehn, CNN von 16 Toten in der Stadt Lewiston und Umgebung. Beide berufen sich auf Sicherheitskreise. 50 bis 60 Menschen sollen durch einen Schützen verletzt worden sein. Weiterlesen ⮕

