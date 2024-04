Spectre: Erster Exploit ist jetzt in freier Wildbahn unterwegs

ver�ffentlicht, die unter dem Namen Spectre bekannt ist. Diese hardwarebedingte Sicherheitsl�cke ist auch Jahre nach ihrem Bekanntwerden noch immer ein Problem.streiten sich dar�ber, ob ein von AMD herausgegebenes Sicherheitsupdate gegen die sogenannten Spectre und Meltdown-Sicherheitsl�cken �berhaupt funktioniert. Hintergrund ist eine Revision des Updates., die unter den Bezeichnungen Spectre und Meltdown gef�hrt wurden, k�nnten den Chipkonzern nun noch ziemlich teuer zu stehen kommen.

Es hat nun doch einige Zeit gedauert, aber jetzt ist er da: Der erste rich�tige Exploit, der die als Spectre bekannt gewordene Schwachstelle in Pro�zes�so�ren ausnutzt, ist jetzt in freier Wildbahn unterwegs und gesichtet worden.hat eine weitere Grafiktreiber-Aktualisierung zum Download ver��f�fent�licht. Es handelt es sich dabei um ein Sicherheitsupdate, welches unter anderem eine Spectre-Schwachstelle adressiert und daher allen Nutzern dringend empfohlen wird.

Nachdem sich Intel-Prozessoren noch nicht vollst�ndig von Spectre und Meltdown erholt haben, wurde nun eine weitere Sicherheitsl�cke ent�deckt. Diese bedroht vor allem Nutzer von Windows-PCs mit modernen Intel-CPUs ab der Ivy Bridge-Generation.ein neues Firmware-Update ver�ffentlicht. Die neue Firmware schlie�t dabei einige sicherheits�relevante Schwachstellen, bringt Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilit�tsverbesserungen und wird daher allen Nutzern dringend ...

Um sie vor der Spectre-Sicherheitsl�cke zu sch�tzen, werden die Prozessoren bei Windows 10 und vielen aktuellen Linux-Systemen mit Microcode-Updates versorgt, die automatisch ausgeliefert werden. Mit dem"Kaum ebben die Nachrichten �ber die Sicherheitsl�cken Spectre und Meltdown einmal ab, stehen auch schon weitere Nachfolger in den Startl�chern. Jetzt hat ein Forscherteam insgesamt sieben entsprechende Schwachstellen aufgedeckt.

Das Samsung Galaxy S7 und eine Reihe anderer Smartphones des koreanischen Herstellers sind nach Angaben von �sterreichischen Sicherheitsexperten anders als erwartet doch von der schweren Schwachstelle betroffen, die unter der Bezeichnung"Meltdown" bekannt geworden ist.

