SPD und Grüne lehnen Finanzierung der Verteidigungsausgaben über Einsparungen ab

Der Vorstoß von Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, die Aufstockung des Verteidigungsetats ab 2028 über Einsparungen und einen Teilverzicht auf Tilgung der Corona-Schulden zu finanzieren, stößt bei SPD und Grünen auf Ablehnung. 'Diese Idee wäre das falsche Zeichen an Putin und der politische Offenbarungseid der Zeitenwende', sagte der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz dem 'Spiegel'.

'Das Finanzministerium ist gefordert, sich mit der Modernisierung der Schuldenbremse zu befassen, denn wir dürfen die Herausforderungen der Zeit nicht auf die lange Bank schieben', sagte der Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für den Wehretat. 'Wir spielen mit unserer Sicherheit und der internationalen Glaubwürdigkeit im Bündnis.' Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe die dauerhafte Einhaltung des Nato-Zweiprozentziels zugesichert - 'der Finanzminister sollte die Umsetzung umgehend organisieren - das ist sein Job', forderte Schwarz

