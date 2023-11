SPD und CDU bringen erstes saarländisches Kinderschutzgesetz auf den Weg

Wie lassen sich Kinder im Saarland am besten vor Missbrauch und Gewalt schützen? Lange haben SPD und CDU gestritten. Nun haben die Fraktionen gemeinsam das erste saarländische Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht. Spannend: Die CDU lobt die SPD überschwänglich.Gemeinsam für einen besseren Schutz von Kindern. SPD und CDU stimmten am Mittwoch im Landtag geschlossen für das neue saarländische Kinderschutzgesetz.„48 Kinder werden jeden Tag Opfer von sexueller Gewalt in Deutschland.

Alleine 2022 haben 101 Kinder ihr Leben verloren, weil Erwachsene sie getötet haben. Das zieht einem den Magen zusammen. Aber es bringt nichts die Augen davor zu verschließen“, sagt Reka Klein, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Emotional wurde am Mittwochmorgen im Landtag des Saarlandes über den Schutz von Kindern vor Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung debattier

:

