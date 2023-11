SPD-Politiker kritisiert Erdogan für seine Israel-Politik

Mit scharfen Worten kritisiert SPD-Politiker Roth den türkischen Präsidenten Erdogan für seine Israel-Politik. Sie sei 'ungeheuerlich' und belaste das Verhältnis zu Deutschland. Erdogan hatte Israel als 'Terror-Staat' bezeichnet und dem Land Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen.

Gleichzeitig verteidigte er die radikal-islamische Mit solchen Aussagen schade Erdogan den Interessen seines Landes, sagt Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, im ZDFheute-Interview. Auch wenn Europa auf dieErdogan verschärft seine Kritik an Israel und hat dazu aufgerufen, Unterstützung für Palästina zu demonstrieren. Hunderttausende gingen in Istanbul auf die Straße.Der türkische Staatspräsident Erdogan hat Israel einen 'Terror-Staat' genannt und sieht in der Hamas keine Terrororganisation. Was sind das für Vorzeichen für seinen anstehenden Staatsbesuch in Berlin?ja permanent wiederholt, schadet er nicht nur den Beziehungen zu Deutschland, sondern er schadet vor allem auch den Interessen seines eigenen Lande

:

FOCUSONLİNE: Erdoğan in Berlin: Wie ist seine Hetze gegen Israel zu deuten?Am 17. November kommt der türkische Präsident Erdoğan für einen Kurzbesuch nach Berlin. Doch sein Treffen mit Bundeskanzler Scholz wird von seinen kruden Aussagen Richtung Israel überschattet. Was genau hat Erdoğan in den letzten Jahren zum Nahost-Konflikt gesagt – und wie ist seine Hetze zu deuten?

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

WATSON_DE: El Ghazi verlässt FSV Mainz 05 nach StreitNach erneutem Zwist zwischen El Ghazi und seinem Verein FSV Mainz 05, trennt sich der Klub nun von dem Spieler. Israel und die im Gazastreifen regierende Hamas befinden sich im Krieg. Am 7. Oktober griffen Terroristen den jüdischen Staat an und töteten in Israel Tausende Menschen. Das Land reagierte mit verheerenden Luftangriffen auf den Gazastreifen, die seitdem ununterbrochen weitergehen. Im Israel -Update hält euch watson auf dem Laufenden und sagt euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr über den Krieg gegen Israel informiert sein möchtet.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

NTVDE: SPD-Chef Klingbeil kritisiert Union wegen Schuldenbremse-UrteilDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Einhaltung der Schuldenbremse wertet SPD -Chef Lars Klingbeil als 'Herausforderung für die Politik insgesamt'. Die Ampel werde einen gemeinsamen Weg finden und 'über vieles grundlegend reden müssen'. Der Union wirft Klingbeil eine destruktive Haltung vor.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Konservative Elternverbände und Politiker wollen Bücher über Rassismus und LGBTQ+-Themen verbietenIn den USA wollen konservative Elternverbände und Politik er zunehmend Bücher über Rassismus und LGBTQ+-Themen verbieten. Gleichzeitig werden betroffene Werke immer beliebter.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

NTVDE: RTL/ntv-Trendbarometer: SPD fällt auf Grünen-Niveau, Mehrheit will Groko statt AmpelDas neue RTL/ntv-Trendbarometer enthält vor allem gute Nachrichten für die Union. Sie erzielt beinahe so viel Zustimmung wie die Regierungsparteien zusammen und der CDU-Vorsitzende Merz vergrößert seinen Vorsprung auf Kanzler Scholz. Zudem wächst die Zustimmung zu einem Regierungswechsel deutlich.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

SZAKTUELL: SPD und CDU bringen erstes saarländisches Kinderschutzgesetz auf den WegWie lassen sich Kinder im Saarland am besten vor Missbrauch und Gewalt schützen? Lange haben SPD und CDU gestritten. Nun haben die Fraktionen gemeinsam das erste saarländische Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »