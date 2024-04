SPD-Mitgliederbefragung zum Landesvorsitz in Berlin

Bei der Mitgliederbefragung zu dem kommenden Landesvorsitz sind genau 18.042 Berliner SPD-Mitglieder stimmberechtigt. 9742 hätten sich für die Online-Abstimmung registriert, teilte SPD-Landesgeschäftsführer Sven Heinemann mit. 8300 Mitglieder erhalten die Abstimmungsunterlagen in den kommenden Tagen per Post, die entsprechenden Briefe wurden am Dienstag verschickt.Die Mitgliederbefragung läuft vom 6. April bis zum 19. April. Am Tag darauf erfolgt die Auszählung der Stimmen.

Sollt keines der Kandidaten-Duos im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erhalten, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten. Diese würde vom 2. Mai bis zum 17. Mai stattfinden. Das Sieger-Duo muss anschließend noch offiziell von den Delegierten auf dem SPD-Parteitag am 25. Mai gewählt werden. Es ist das erste Mal, dass die SPD-Mitglieder ihre Landesvorsitzenden direkt bestimmen. Laut Landesgeschäftsführer Heinemann wird die SPD die Mitgliederbefragung zwischen 60.000 und 90.000 Euro kosten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dreikampf um den SPD-Landesvorsitz: „Wir wollen einen Neustart“Die Parteilinken Jana Bertels und Kian Niroomand wollen SPD-Vorsitzende werden. Statt von oben wollen sie die zerstrittene Partei von unten einen.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

April, April: Die besten WhatsApp-Sprüche für einen April-ScherzAm 1. April muss man generell misstrauisch sein, wenn sich Freunde und Familie melden, denn es könnte ein April-Scherz sein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

„Muss sich schämen“ : Lauterbach will Gas-Gerd nicht mehr in der SPDKlare Kante gegen Putin-Kumpel und Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder (79, SPD)!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

„Krieg einfrieren“? Experten zerreißen Mützenich-ForderungAm Donnerstag schockte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (64, SPD) mit einer Forderung an die Ukraine.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

'April, April': Wie sich der Aprilscherz gewandelt hatBerlin - Pünktlich am 1. April flunkern sich Menschen an oder spielen sich einen Streich. Das gilt als Tradition. Aber wie bedeutsam ist dieser Brauch eigentlich noch?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

„April, April“: Wie sich der Aprilscherz gewandelt hatDoch nur eine kleine Lüge: Am 1. April legt man andere gerne mit einer Flunkerei herein (Illustration).

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »