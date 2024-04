SPD kritisiert Bürokratieabbau-Antrag der Landesregierung

Bereits im Februar hat sich Schleswig-Holstein im Bundesrat für Bürokratieabbau und flexible Arbeitszeiten eingesetzt. Nun kritisiert die SPD , dass das Thema noch in den Landtagsausschüssen liegt. Kiel (dpa/lno) - Die schleswig-holsteinische SPD -Fraktion hat einen Bundesrat santrag der Landesregierung für Bürokratieabbau kritisiert, da das Thema noch zu Beratungen in den Ausschüssen im Landtag liegt.

Vor allem zu den Themen Arbeitszeitgestaltung und Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen seien noch Beratungen und ein Fachgespräch geplant, schrieb die Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli in ihrer kleinen Anfrage an die Landesregierung. Dennoch sei bereits Anfang des Jahres ein Antrag unter dem Titel 'Bürokratiealtlasten für den Mittelstand abbauen' in den Bundesrat eingebracht worden. Aus Sicht der Landesregierung war es hingegen notwendig, bei einer Initiative zur Entlastung des Mittelstandes auch den Bund zu adressieren

SPD Bürokratieabbau Landesregierung Bundesrat Arbeitszeitgestaltung Flexibilisierung Mittelstand

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Buschmann warnt vor zu hohen Erwartungen an Gesetz zum BürokratieabbauBundesjustizminister Buschmann hat vor zu hohen Erwartungen an das Gesetz zum Bürokratieabbau gewarnt. Deutschland habe es bei der Bürokratie zu weltmeisterlichen Ausmaßen gebracht, dies könne man nicht per Knopfdruck reduzieren, erklärte der FDP-Politiker im ARD-Fernsehen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Gesetz für Bürokratieabbau - Wirtschaft will „Entrümpelung“Gesetze, Vorschriften, Pflichten: Die Bürokratie in Deutschland ist immens. Die Bundesregierung kündigt mit großen Worten eine Entrümpelung an. Die Wirtschaft sagt: Das reicht noch lange nicht.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Gesetz für Bürokratieabbau - Wirtschaft will „Entrümpelung“Gesetze, Vorschriften, Pflichten: Die Bürokratie in Deutschland ist immens. Die Bundesregierung kündigt mit großen Worten eine Entrümpelung an. Die Wirtschaft sagt: Das reicht noch lange nicht.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Bürokratieabbau: Ampel verkündet Einigung - Wirtschaft enttäuschtDie deutsche Wirtschaft kriselt. Laut der Bundesbank droht die deutsche Wirtschaft im laufenden ersten Quartal erneut ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt. Die junge Generation will nicht mehr so viel arbeiten und die Älteren gehen in Rente. Allein mit inländischen Arbeitskräften und mehr Arbeitsstunden von Frauen sei das Problem nicht zu beheben.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Bürokratieabbau: Ampel verkündet Einigung - Wirtschaft enttäuschtDie deutsche Wirtschaft kriselt. Laut der Bundesbank droht die deutsche Wirtschaft im laufenden ersten Quartal erneut ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt. Die junge Generation will nicht mehr so viel arbeiten und die Älteren gehen in Rente. Allein mit inländischen Arbeitskräften und mehr Arbeitsstunden von Frauen sei das Problem nicht zu beheben.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Gesetz für Bürokratieabbau - Wirtschaft will «Entrümpelung»Gesetze, Vorschriften, Pflichten: Die Bürokratie in Deutschland ist immens. Die Bundesregierung kündigt mit großen Worten eine Entrümpelung an. Die ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »