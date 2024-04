SPD-Generalsekretär entschuldigt sich für Aussage über Gerhard Schröder

Der SPD - Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich für eine Aussage über den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder entschuldigt, der am Sonntag Geburtstag feiert. In den vergangenen Tagen sei er in ein Fettnäpfchen getappt, sagte Klingbeil bei einem Festakt in Hamburg. Er habe erzählt, dass er diese Woche noch auf einem sozialdemokratischen Geburtstag sein werde. Die Menschen hätten ihn dann »immer versteinert und entgeistert« angeschaut, sagte Klingbeil.

Erst da sei ihm eingefallen, dass neben der Bremer SPD diese Woche auch Schröder Geburtstag habe. Der Altbundeskanzler wird an diesem Sonntag 80 Jahre alt. Eine von seiner Frau Soyeon Schröder-Kim organisierte Feier soll es Ende des Monats in Berlin geben. Zwischen Schröder und der SPD-Spitze herrscht Eiszeit. Die Parteiführung grenzt Schröder wegen seiner Verbindungen zu Russland ab. Auf der Plattform X, vormals Twitter, schrieb der SPD-Politiker Karl Lauterbach, er habe Schröder einst sehr geschätzt – er habe Mut gehabt, Reformen anzupacken, auch wenn nicht alles richtig gewesen sei. »Heute muss man sich leider für ihn schäme

SPD Generalsekretär Lars Klingbeil Gerhard Schröder Geburtstag Entschuldigung

