Die Entwicklungen in der Helenenstraße gehen nach Ansicht vieler Anwohner in die falsche Richtung. Jetzt bekommen sie Unterstützung von der SPD, die sich gegen eine Ausweitung der Prostitution ausspricht.Die SPD-Bürgerschaftsfraktion spricht sich gegen eine Aufstockung von Prostitutionsstätten in der Helenenstraße aus. Das habe der Fraktionsvorstand am Wochenende in einem Beschluss festgehalten, heißt es in einer Mitteilung.

Als klarer Favorit geht nun Heiko Strohmann ins Rennen, Jens Eckhoff verzichtet auf eine Bewerbung.Dass das Klinikum Links der Weser 2028 geschlossen wird, ist politisch beschlossen. Doch die Beiräte im Bremer Süden wollen nun über die Zeit danach beraten. Warum ein weiterer Beirat noch Bedenken hat.Grippe, RSV und andere Atemwegsinfekte: Auch in diesem Winter droht laut Kinderärzten eine Infektwelle.

Die Vereinigten Arabischen Emirate äußern tiefe Besorgnis über die militärische Eskalation der Israelis und die Verschärfung der humanitären Krise. Es droht der Tod von weiteren Zivilisten. Israelische Armee identifiziert und greift Terrorzellen im Gazastreifen an.

Ein führender Abgeordneter mit Nähe zum Iran stellt klar, dass diplomatische Vertretungen, internationale Organisationen und ausländische Unternehmen im Irak sicher sind und nicht angegriffen werden sollen.

Der SPD-Politiker Karamba Diaby fordert eine Stärkung der stabilen Länder in Afrika, um der Instabilität aus anderen Ländern entgegenzuwirken. Bei Besuchen in afrikanischen Ländern müsse das Thema Migration und die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Mittelpunkt stehen. Diaby betont die Bedeutung von gegenseitigem Respekt und der Berücksichtigung der Konzepte der Länder bei der Zusammenarbeit.

Laut einer Insa-Umfrage für die „Bild am Sonntag" verliert die AfD vier Prozentpunkte und kommt auf 17 Prozent. Die SPD erreicht mit Wagenknecht 15 Prozent. Die Union liegt bei 29 Prozent. CDU/CSU erreicht ohne Wagenknecht-Partei 31 Prozent. FDP und Grüne verlieren jeweils einen Punkt mit Wagenknecht. Die Linke erhält vier Prozent. Sonstige Parteien verlieren Stimmen, wenn Wagenknecht zur Wahl steht.

Die SPD fordert eine Ausnahme von der Schuldenbremsen-Regelung, um den Nachholbedarf bei den Investitionen in eine moderne Infrastruktur zu bewältigen.

Mehrere Politiker fordern zugunsten der inneren Sicherheit die Schuldenbremse erneut auszusetzen.