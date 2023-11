Spatial View Wazabee 3D Display: Brillenloser 3D-Monitor mit begrenztem Einsatzgebiet

Der Hersteller Spatial View erhielt vor 15 Jahren trotz einiger Schwächen eine Empfehlung von ComputerBase. Der Wazabee 3D Display basierte auf einem NEC AccuSync 19WMGX, dem ein passiver Filter hinzugefügt wurde. Der brillenlose 3D-Effekt wurde durch diesen Filter und den Wazabee-Treiber erzeugt. Spiele mussten explizit von Spatial View unterstützt werden, um in 3D wiedergegeben zu werden.

Der Monitor selbst war unspektakulär und hatte eine Bildschirmdiagonale von 19 Zoll, ein TN-Panel und nur einen DVI- und D-Sub-Anschluss. Der Wazabee 3D Display war nicht als Hauptbildschirm geeignet und wurde hauptsächlich wegen seiner 3D-Eigenschaften gekauft





