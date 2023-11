Sparpläne der Bundesregierung - Sozialverbände fordern Kehrtwende in der Finanzpolitik

Es herrsche tiefe Besorgnis, heißt es in einem Schreiben, über das das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Darin kritisieren die Unterzeichner etwa"drastische soziale Kürzungen" - von Hilfen für Arbeitslose über die Kinder- und Jugendhilfe bis zur Unterstützung Geflüchteter. Das Bündnis beklagt zudem Streichungen beim Umweltschutz und eine Verweigerung erforderlicher Zukunftsinvestitionen.

Zu den Unterzeichnern des Papiers gehören der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Mieterbund, der Paritätische Gesamtverband sowie der AWO Bundesverband.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: SMT Scharf: Eine ziemliche KehrtwendeVor wenigen Wochen hat SMT Scharf eine deutliche Gewinnwarnung ausgesprochen, jetzt hat man die Prognose für 2023 wieder erhöht. Vor allem ein sich verbesserndes Umfeld bei den Kohlemärkten, u.a. in China

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Migration: Berlins Sozialsenatorin fordert Bundesregierung auf, Flüchtlingsnotlage ausrufenCansel Kiziltepe will, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Sie sieht den Bund bei der Finanzierung von Migration in der Verantwortung.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Mehr Geld im Alter: Bundesregierung schlägt Rentenerhöhung um 3,5 Prozent vorDer Wert für die Erhöhung zum 1. Juli 2024 steht noch nicht endgültig fest. 3,5 Prozent mehr an Bezügen hat die Bundesregierung in einem ersten Entwurf angedacht.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Liveblog: Bundesregierung betont Verhältnismäßigkeit beim Kampf gegen HamasDie Bodentruppen der israelischen Armee stoßen im Kampf gegen die Hamas weiter im Gazastreifen vor. Die Lage der Menschen in Gaza ist katastrophal. Der Überblick:

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 15:38 Bundesregierung pocht auf Schutz der Zivilbevölkerung nach Attacke auf Dschabalia +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Bundesregierung betont Verhältnismäßigkeit beim Kampf gegen HamasBERLIN (dpa-AFX) - Nach dem israelischen Angriff auf Ziele im Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen hat die Bundesregierung das Selbstverteidigungsrecht Israels und zugleich die Bedeutung der Verhältnismäßigkeit

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕