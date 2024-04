Spargelernte in Schwandorf startet früher als üblich

Pünktlich zu den Feiertagen konnte am Hof der Familie Scharl/Feldmeier in Schwandorf die Spargelernte so richtig starten. Dass das beliebte Gemüse heuer eine gute Woche früher als sonst dran ist, liegt laut Seniorchef Josef Scharl vor allem am warmen Februar. Und die Spargelliebhaber wird es freuen: Das spargeltypische Aroma, das viele als nussig beschreiben, sei in diesem Jahr aufgrund der vielen Sonneneinstrahlung besonders stark ausgeprägt.

Seniorchef Scharl rechnet damit, dass man Mitte April auf den zwölf Hektar Anbaufläche in Vollernte sein wird. Bis dahin soll auch die Preisfindung abgeschlossen sein. Man orientiere sich am Markt und an den Vorjahrespreisen.Im Landkreis Schwandorf wird der erste Spargel bald gestochen – Nachfrage schon jetzt riesig Zu kaufen gibt es den Spargel aus Schwandorf übrigens nicht nur im Hofladen der Familie Scharl/Feldmeier an der Hans-Kraus-Allee. Geliefert wird auch an Globus und mehrere Edeka-Märkte im Raum Amber

