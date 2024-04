Spargel-Liebhaber müssen noch eine Weile mit geringem Angebot und hohen Preisen leben

📆 06.04.2024 11:57:00

📰 FN_Nachrichten ⏱ Reading Time:

23 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 33%

Publisher: 53%

Spargel,Angebot,Preise

Spargel-Liebhaber müssen noch eine Weile mit vergleichsweise geringem Angebot und hohen Preisen leben. Noch sei die Nachfrage höher als die produzierte Menge, sagte Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal bei Karlsruhe (VSSE) der Deutschen Presse-Agentur. Das liege am vergleichsweise milden Winter, erläuterte er. Spargel liebe kalte Winter. Dann schalte die Pflanze um, wenn es warm wird, und lasse viele Stangen sprießen."Jetzt hat sie nur vereinzelt Stangen aus der Erde gesteckt, um zu testen, ob die abfrieren." Das habe den Erntestart verlangsamt."Er war zwar extrem früh", sagte Schumacher."Aber dafür ohne große Mengen." Mit großen Erträgen ist vorerst auch im Norden nicht zu rechnen. Grund dafür ist unter anderem die feuchte Witterung. Zu rechnen sei mit ähnlichen Preisen wie im Vorjahr, teilte die Landwirtschaftskammer in Schleswig-Holstein mit