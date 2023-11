Spannungen in Sambia nehmen zu: Politik „ohne Macheten“?

LUSAKA taz | Die nächsten Wahlen in Sambia sind erst 2026 fällig, aber sie werfen schon ihre Schatten voraus. Expräsident Edgar Lungu von der linksgerichteten PF (Patriotic Front), der von 2015 bis 2021 regierte und dann die Wahlen gegen Amtsinhaber Haikande Hichilema von der wirtschaftsliberalen UPND (United Party for National Development) verlor, kehrt aus dem Ruhestand zurück auf die politische Bühne.

Er werde seine zerrissene Partei einen und das Land vor dem Abgleiten in die Diktatur retten, verkündete der 66-jährige Lungu und ließ damit die politische Temperatur in Sambia abrupt steigen. Sambia kämpft mit den Folgen einer schweren Wirtschaftskrise. Erst im September starben zwei Geschäftsleute, als verarmte Menschen Maislager plünderten, angeblich mit Hilfe der Polizei.

Noch ist die PF mit ihrer Wählerbasis in Sambias kriselndem Kupferrevier tief gespalten. Im Oktober wurden mehrere hohe Parteiführer und PF-Abgeordnete suspendiert, ein Parteitag verschoben und eine Frist von einem Monat gesetzt, um die Ergebnisse laufender Disziplinarverfahren dem Zentralkomitee vorzulegen. Der Posten des PF-Präsidenten ist seit Lungus Rücktritt vakant.

Der Expräsident sieht sich und seine Familie seit Monaten als Opfer einer von Präsident Hichilema gesteuerten Kampagne. Es gab Drohungen, Lungu die ihm als ehemaligem Staatschef zustehenden Zuwendungen zu streichen. Zweimal wurde er in jüngster Zeit an Reisen ins Ausland gehindert, einmal zu einer „Friedenskonferenz“ in Südkorea und einmal zur medizinischen Behandlung in Südafrika.

