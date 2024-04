Im Südchinesischen Meer wird das Säbelrasseln lauter, während der akademische Austausch mit China abnimmt und Trump die Schützenhilfe chinesischer Desinformationskanäle erhält. Die Spannungen zwischen China und den Philippinen steigen. Kommt es um das Spratly-Archipel im Südchinesischen Meer zur bewaffneten Auseinandersetzung? Der akademische Austausch zwischen China und den USA hat drastisch abgenommen. Das beunruhigt chinesische Wissenschaftler.

Ein chinesisches Desinformations-Netzwerk schaltet neuerdings Pro-Trump-Inhalte, wohl um die innere Spaltung der USA zu befördernund den Philippinen nehmen an einem Krisenherd im Südchinesischen Meer zu, Pekings zunehmende akademische Isolation gibt chinesischen Wissenschaftlern Anlass zur Sorge und ein chinesisches Desinformationsnetzwerk verlagert sich auf Trump-freundliche Inhalte.hat sich im vergangenen Monat verschärft, offenbar in dem Versuch, Manila einzuschüchtern, damit es von einer engeren Bindung an Washington Abstand nimm

