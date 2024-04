Spannung vor Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten

Für ein hohes Maß an Spannung sorgt nun die für den Nachmittag anberaumte Veröffentlichung wichtiger Daten vom US-Arbeitsmarkt. Um 14.30 Uhr steht nämlich der Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums für März an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenrate bei 3,9 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 275.000 auf 200.000 gesunken sein.

Ein schwacher Arbeitsmarkt würde die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinserhöhung spürbar erhöhen. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 67 Prozent an, dass wir im Juni niedrigere Zinsen als heute sehen werden. Außerdem erfahren die Marktakteure durch den für den Abend anberaumten Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr), wie sich bei Gold-Futures die Stimmung im Zuge der aktuellen Rekordlaune entwickelt ha

