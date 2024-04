Spannung vor dem Halbfinale des DFB-Pokals zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern

Vor dem brisanten Derby im Halbfinale des DFB-Pokals wird voller Spannung auf den Rasen und das Wetter geschaut. Das Halbfinale zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern am Dienstagabend wird wohl stattfinden. Vor der Partie wird der Schiedsrichter final entscheiden. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) steht wohl nichts im Wege. Wie die Stadt Saarbrücken am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sei der Rasen im Ludwigsparkstadion in einem ordentlichen Zustand.

Man gehe davon aus, dass gespielt werden wird, hieß es von der Pressestelle. Am Montag hatte eine letzte Platzbegehung stattgefunden. Am Spieltag selbst war keine weitere Kontrolle seitens der Stadt anberaumt. Es werde den normalen Programmablauf geben, hieß es. Das letzte Wort vor dem brisanten Derby hat jedoch der Schiedsrichter. Aktuell scheint es das Wetter gut mit beiden Mannschaften und den Fans zu meinen

