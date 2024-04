Spannende Krimi-Neuerscheinungen im April 2024

Der April 2024 lockt mit spannenden Krimi-Neuerscheinungen. Vier Titel stellen wir Ihnen vor. Tidhar liefert ein umfangreiches und vielschichtiges Porträt von politischen Skandalen, Korruption sowie Verbrechen auf staatlicher und individueller Ebene, das sich auch auf die globalen Aktivitäten Israels erstreckt. Es ist ein Epos, das berechtigterweise Vergleiche mit Balzac und Dickens hervorruft.

Zudem setzt es sich mit Moral und Realpolitik auseinander und stellt eine Art skandalöse Chronik Israels dar, gepaart mit einem düsteren, sarkastischen Plädoyer für dessen Existenzrecht. Es ruft Erinnerungen an Maror hervor, die bitteren Israel, 1974-2008. Zwei Polizisten führen uns durch fast vier Jahrzehnte israelischer Geschicht

