Spanischer Journalist besucht Pressekonferenz von Bayer Leverkusen

Der Erfolg von Bayer Leverkusen wird auch in der Heimat des Trainers genaustens beobachtet. Vor dem Pokal-Halbfinale des Bundesliga-Tabellenführers gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) reiste auch ein spanischer Journalist zur Pressekonferenz ins Rheinland. Xabi Alonso beantwortete dessen Fragen gut gelaunt auf Spanisch und übersetzte sie anschließend mitsamt der Antworten geduldig für die deutschen Journalisten.

„Familie und Freunde“ habe er auf die Frage geantwortet, was ihm an Spanien derzeit am meisten fehle, übersetzte der 42-Jährige: „Aber es sind die letzten beiden Monate bis zum Sommer. Im Urlaub will ich dann zurückkommen mit einem Erfolg und etwas zu feiern.“ Was so viel heißt wie: Mit einem Titel! Dabei stehen Alonso gerade mehrere Optionen offen. „Aber wir müssen noch den letzten Rest des Weges gehen“, sagte er: „Im Pokal, in der Bundesliga und noch etwas mehr in der Europa Leagu

