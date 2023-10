Spanischer Fußballverband: Ex-Präsident wegen übergriffigem Verhalten gesperrt

Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist wegen seines übergriffigen Verhaltens bei der WM-Siegerehrung von der FIFA für drei Jahre gesperrt worden. Dies gelte für jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene, heißt es in einer Mitteilung des Weltverbandes.

Rubiales hatte beteuert, der Kuss sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Er hatte einen Rücktritt von seinem Posten zunächst ausgeschlossen, ihn dann aber doch widerwillig geräumt. Gegen Rubiales läuft in Spanien auch noch ein Ermittlungsverfahren. Von der FIFA war er zunächst für 90 Tage suspendiert worden.

Rubiales sei die Entscheidung über das Strafmaß zugestellt worden, erklärte der Weltverband. Er habe zehn Tage Zeit, "eine Begründung zu beantragen, die, sofern dem Antrag stattgegeben wird, anschließend auf legal.fifa.com veröffentlicht wird". Die Entscheidung könne bei der FIFA-Berufungskommission angefochten werden. headtopics.com

Mit seinem Verhalten hatte Rubiales für monatelange Diskussionen gesorgt. Der sportliche Triumph des Teams geriet dabei in den Hintergrund. Hermoso hatte jüngst ihr Comeback in der Auswahl gegeben, deren Weltmeister-Trainer auch hatte gehen müssen. Sie war im Nations-League-Spiel in Italien am Freitagabend in Salerno eingewechselt worden und hatte in der 89. Minute den Treffer zum 1:0-Sieg erzielt.

Spanischer Fußballverband: Ex-Präsident wegen übergriffigem Verhalten gesperrtDer ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist wegen seines übergriffigen Verhalten s bei der WM-Siegerehrung von der FIFA für drei Jahre gesperrt worden. Weiterlesen ⮕

Kuss-Skandal: Ehemaliger spanischer Verbandschef Rubiales für drei Jahre suspendiertBei der WM-Siegerehrung küsste Luis Rubiales die Spanierin Jenni Hermoso ungefragt auf den Mund. Die Fifa leitete Ermittlungen ein – als Ergebnis wird Rubiales nun für Jahre vom Fußball ausgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Spanischer Nationalspieler Olmo droht erneuter AusfallOlmo, der erst letzte Woche von einer Verletzung zurückgekehrt war, verletzte sich erneut nach einem Foul und musste das Spiel vorzeitig verlassen. Weiterlesen ⮕

Spanischer Nationalspieler Olmo erneut verletztDer spanische Nationalspieler Dani Olmo droht erneut auszufallen, nachdem er erst letzte Woche von einer Verletzung zurückgekehrt war. Olmo verletzte sich unglücklich an der Schulter und musste das Spiel nach nur sieben Minuten verlassen. Trainer Marco Rose befürchtet eine lange Ausfallzeit. Olmo ist ein wichtiger Spieler für RB Leipzig und sein Ausfall ist ein harter Schlag für das Team. Weiterlesen ⮕

Fußballverein VfL Osnabrück bestraft umweltschädliches Verhalten seiner MitarbeiterDer Zweitligist VfL Osnabrück führt eine „Gemeinwohlklausel“ ein, die Mitarbeiter für umweltschädliches Verhalten bestraft. Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt oder viel Fleisch isst, muss demnach mit direktem Gehaltsabzug rechnen. Die Maßnahme stößt auf Kritik von Arbeitsrechtler und wegen der Geheimhaltung der Vertragsklausel. Weiterlesen ⮕

Vinicius' provokantes Verhalten sorgt für ÄrgerVinicius' provokantes Verhalten sorgt für Ärger bei Fans und Trainern Weiterlesen ⮕