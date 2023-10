Spanien könnte die Zahl der Inlandsflüge mit einer Flugzeit von weniger als 2,5 Stunden auf Strecken reduzieren, für die es eine Hochgeschwindigkeitsalternative auf der Schiene gibt, ausgenommen Umsteigeverbindungen für internationale Flüge.

Nach den ergebnislosen Parlamentswahlen im Juli haben der amtierende spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und seine Verbündeten bis zum 27. November Zeit, sich die Unterstützung des Parlaments für die Bildung einer neuen Regierung zu sichern.

Seit den 1990er Jahren hat Spanien das längste Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz Europas und das zweitlängste der Welt aufgebaut, das derzeit rund 4000 Kilometer lang ist und weiter ausgebaut wird. Verglichen mit 2800 Kilometern in Frankreich und nur 110 Kilometern in Großbritannien, wie die Zeitung "The Guardian" berichtete. headtopics.com

Zu den Strecken, die von der Zweieinhalb-Stunden-Regel betroffen wären, gehören Madrid-Barcelona, Madrid-Alicante, Madrid-Malaga, Madrid-Sevilla und Madrid-Valencia. Nach lokalen Berechnungen wurden im vergangenen Jahr fast 3,5 Millionen Passagiere in beide Richtungen befördert, davon 1.716.000 auf der Strecke Madrid-Barcelona. Insgesamt sind dies jedoch weniger als ein Prozent der 240 Millionen Passagiere, die im Jahr 2022 die spanischen Flughäfen nutzten.

Derzeit gibt es keine Hochgeschwindigkeitszüge zwischen den spanischen Flughäfen, zumindest nicht bis 2026, wenn zwei Züge pro Stunde den Flughafen Madrid anfahren sollen. Die Fluggesellschaften haben berechnet, dass acht bis zehn Züge notwendig sind, um die Kurzstreckenflüge zu ersetzen. headtopics.com

Javier Gandara, Präsident der Asociación de Líneas Aéreas (ALA), warnt: "Die Passagiere, die auf diesen Inlandsstrecken fliegen, sind Umsteiger, die zum Beispiel von Valencia nach New York fliegen, aber über Madrid.

