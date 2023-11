SpaceX-Rakete explodiert erneut bei Test

Nachdem das größte jemals gebaute Raketensystem auch bei einem zweiten Test explodiert ist, zeigen sich Elon Musk und sein privates Raumfahrtunternehmen SpaceX unbeirrt. Es sei ein 'aufregender' Teststart gewesen, kommentierte SpaceX via Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter).

'Der Erfolg eines Tests wie diesem hängt davon ab, was wir lernen, und der heutige Test wird uns dabei helfen, die Zuverlässigkeit von 'Starship' zu verbessern, während SpaceX versucht, das Leben multiplanetarisch zu machen.' Zwar weiter als zuvor geflogen – dann aber erneut explodiert. Die erste Raketenstufe 'Super Heavy' Booster des unbemannten 'Starship' explodierte bei dem Test am Samstag wenige Minuten nach dem Start vom SpaceX-Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas, und kurz nach der Abtrennung, wie Live-Bilder zeigten. Bis dahin funktionierten alle 33 Triebwerke des 'Super Heavy' bis zur Stufentrennung in 74 Kilometern Höhe. Anschließend teilten die Kommentatoren des Livestreams von SpaceX mit, dass davon ausgegangen werde, dass auch die zweite Raketenstufe explodiert sei





