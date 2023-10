Soufian Benyamina schießt Greifswalder FC zurück an die Tabellenspitze

einen Vorsprung der Kicker aus Berlin-Lichterfelde. Nachdem Rufat Dadashov im zwölften Saisonspiel sein zwölftes Tor zum 1:1 ins Netz des FC Viktoria geschossen hatte, wandelten Tobias Stockinger und Patrick Sussek die 3:1-Führung der Gäste im Sportforum noch in ein Unentschieden um.

Es war eine emotionale Partie, die auch Dynamo-Coach Dirk Kunert mitriss. Nachdem er den Ball mit Wucht gegen die Bande gekickt hatte, sah er die Gelbe Karte, woraufhin er noch mal ausholte und den Kick gegen die Bande wiederholte: Gelb-Rot (80.) war die Folge. Kunert muss sich die Partie des BFC am Sonnabend bei Rot-Weiß Erfurt nun von der Tribüne aus anschauen.

3907 Zuschauer waren ins Greifswalder Volksstadion gekommen, etwa 1000 davon aus der Lausitz angereist, Regionalliga-Rekord beim GFC. Sogar die Sonne wollte sich die Partie nicht entgehen lassen. Nach einem 0:0 zur Pause traf der Cottbuser Torjäger Frank Heike zunächst aus dem Nichts für das Team aus Brandenburg und erhöhte seine Trefferzahl auf insgesamt zehn, damit bleibt er Dadashov dicht auf den Fersen. headtopics.com

Damit bleibt der Greifswalder FC weiterhin ungeschlagen – und weiterhin Tabellenführer (26 Punkte). Dahinter lauern mit einem Punkt Rückstand der BFC Dynamo sowie der SV Babelsberg (beide 25 Punkte), der durch den 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock II als Tabellendritter an Energie Cottbus (24 Punkte) vorbeigezogen ist.

