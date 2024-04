Sorgen vor Eskalation nach Angriff auf iranische Botschaft in Syrien

Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien wachsen Sorgen vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts. Es kommt zu Drohungen von vielen Seiten. Am Montag sind mindestens zwei Brigadegeneräle und fünf Mitglieder der Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Nun wachsen die Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt. Raisi warf Israel außerdem vor, „blinde Ermordungen auf seine Agenda gesetzt“ zu haben.

„Tag für Tag erleben wir die Stärkung der Widerstandsfront und den Abscheu und Hass der freien Nationen gegen die illegitime Natur“ Israels. Dieses heimtückische Verbrechen wird nicht unbeantwortet bleiben“, hieß es in Raisis Mitteilung weiter. „Das boshafte Regime wird durch unsere tapferen Männer bestraft werden. Wir werden dafür sorgen, dass sie dieses und ähnliche Verbrechen bereuen, so Gott will“, sagte Chamenei am Dienstag laut einer Mitteilung, wie dieberichte

