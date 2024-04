Sorge vor Flächenbrand in Nahost nach Raketenangriffen des Irans auf Israel

0,3 Prozent auf 153,71 Yen und legt leicht auf 7,2382 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückt er etwas auf 0,9139 Franken vor. Parallel dazu bleibt derNach den Raketen- und Drohnenangriffen des Iran s auf Israel wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in Nahost . Weltweit wird deshalb nach Möglichkeiten gesucht, eine Ausweitung des Gazakrieg es auf die gesamte Region zu verhindern.

Auch die schwächelnde Konjunktur in der Euro-Zone schürte Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung der Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde. Die Notenbanker versuchen, mit erhöhten Zinsen die Inflation zu bekämpfen, ohne der Konjunktur allzu sehr zuzusetzen. Die US-Wirtschaft zeigt sich indes nach wie vor widerstandsfähig.

Die Erwartung zunächst hoch bleibender Zinsen in den USA hat den Börsen in den vergangenen Tagen stark zugesetzt. Der DAX, der am Dienstag noch ein neues Allzeithoch jenseits der 18.500er-Marke gesetzt hatte, war mit 17.930 Zählern unterhalb der 18.000 ins Wochenende gegangen. An der Wall Street waren die Kurse nach Börsenschluss hierzulande noch stärker unter Abgabedruck geraten.

Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison Fahrt auf: Nach den ersten Bilanzen der US-Großbanken für das Auftaktquartal stehen in der neuen Woche weitere Konzernergebnisse an. Im Fokus in den USA sind weitere Berichte wichtiger Geldhäuser wie

