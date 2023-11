Sophia Thomalla: Schmerzhaftes Selbstexperiment bringt sie an ihre Grenzen

Sophia Thomalla zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Bei ihrem jüngsten Projekt kommt die sonst so schlagfertige Moderatorin an ihre Grenzen. Im Interview mit GALA verrät sie, warum sie ihr Selbstexperiment unterschätzt hat und ihr Liebster so gar nicht begeistert davon war. Sie ringt um Worte, lallt und kann offenbar keinen klaren Gedanken fassen.

Es sind die Auswirkungen starker Opiate, die sie im Rahmen der Dokumentation 'Schmerz lass nach – Das Selbstexperiment mit Sophia Thomalla' (seit 15. November auf RTL+) zu sich nimmt – gegen die Schmerzen, die ihr durch spitze Nieten in einer Knieschiene und einem Rückenpanzer zugefügt werden. Es habe sie gereizt, an einem Projekt teilzunehmen, das mal 'etwas komplett anderes ist', erklärt sie im Gespräch mit GALA. Doch selbst die toughe 'Are You The One'-Moderatorin soll dabei schnell an ihre Grenzen kommen

:

GAMESTAR_DE: Silizium-Chips und die Grenzen der PerformanceSilizium-Chips sind allmählich nicht mehr gut genug, um weitere Verbesserungen in Sachen Performance und Effizienz zu erreichen. Eine Lösung könnte bei synthetischen Diamanten liegen.

STERNDE: Olaf Scholz und der Tag des Schocks: Protokoll einer Ampel-KatastropheAn diesen Tagen ist nichts normal, wirklich gar nichts. Über hektische Regierende, die noch keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll – ein Chaos-Protokoll. Jetzt ⁦sternde⁩

SPORT1: SPORT1 zeigt Auftakt-Ausgabe von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Linus StraßerSPORT1 zeigt die erste Ausgabe von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit dem Skirennläufer Linus Straßer am Freitag, den 17. November, um 18:30 Uhr im Free-TV. Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt prominente Gäste und betrachtet den Wintersport in seiner ganzen Vielfalt.

AERZTEZEİTUNG: Neue Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von DepressionenEine Phase-III-Studie mit dem Medikament Zuranolon zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Major-Depressionen. Der Wirkstoff scheint die Symptome schnell zu lindern und könnte eine Alternative zu herkömmlichen Therapien sein.

MEİNMMO: Ein YouTuber zeigt, wie fantastisch ein 12 Jahre altes Spiel auf Steam mit einer RTX 4090 aussehen kannEin YouTuber zeigt gerade, wie fantastisch ein 12 Jahre altes Spiel auf Steam mit einer RTX 4090 aussehen kann. The Elder Scrolls: Skyrim gehört immer noch zu den beliebtesten Titeln auf Steam. Ein YouTuber, der sich auf Spiele spezialisiert hat, zeigt jetzt, was man alles aus dem betagten RPG herausholen kann.

STYLEBOOK_DE: Schwangere Kourtney Kardashian unterzieht sich einer Not-OP am ungeborenen KindVor ein paar Tagen wurde publik, dass die schwangere Kourtney Kardashian sich einer Not-OP unterziehen musste – und zwar an ihrem ungeborenen Kind. STYLEBOOK hat mit der Frauenärztin und Reproduktionsmedizinerin Dr. Heidi Gößlinghoff über verschiedene Behandlungsmethoden und Ursachen für eine Operation am Fötus gesprochen.

