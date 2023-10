Sony: PlayStation Portal ist keine Konkurrenz für das Steam Deck oder die Nintendo Switch

Mitte November veröffentlicht Sony mit dem PlayStation Portal Remote Player einen eigenen Streaming-Handhelden. In einem Interview mit dem britischen Nachrichtenportal BBC sprach Eric Lempel von Sony über das Ende der Knappheit und der damit verbundenen weltweiten Verfügbarkeit der PlayStation 5 und verlor außerdem ein paar Worte zu den vielen Vergleichen zwischen dem PlayStation Portal Remote Player und dem Steam Deck sowie der Nintendo Switch.

Im Gegensatz zu den beliebten Konsolen von Valve und Nintendo benötigen die PlayStation Portal-Käufer zusätzlich eine PlayStation 5 sowie eine permanente Internetverbindung, um die Spiele von der Konsole auf den Handhelden streamen zu können. Dadurch bediene Sony ein anderes Interessen- und Einsatzgebiet und soll mehr eine einzigartige Erweiterung für das PlayStation-Publikum darstellen. Der PlayStation Portal Remote Player erscheint hierzulande am 15.11.

