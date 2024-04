Sons of Valhalla: Ein Wikinger-Aufbauspiel mit großem Vorbild

Das Wikinger-Aufbauspiel hat mit Kingdom ein großes Vorbild und kopiert es nahezu perfekt. Sons of Valhalla? Unser Tester ist einer! Aufbau- und Abriss-Strategie in einem: Sons of Valhalla inszeniert das Wikingerleben als 2D-Spiel von links nach rechts. Der Test zeigt: Das klappt richtig gut! Thorald Olavson hat einen gebrauchten Tag erwischt: Ein konkurrierender Wikinger-Boss brennt sein Dorf nieder und entführt seine Frau Raya.

Weil er das nicht auf sich sitzen lassen und seine holde Maid retten will, folgt er dem Abtrünnigen im Langboot Richtung England. In einem heftigen Sturm kentern die Schiffsreisenden und Thorald ertrinkt im Meer. Was wie ein unschönes Ende der Geschichte klingt, ist in Sons of Valhalla erst der Auftakt einer etwa zehnstündigen Geschichte: Odin höchstpersönlich fischt unseren ertrunkenen Protagonisten aus der Nordsee und erklärt ihm in Asgard, dass er sein Schicksal erfüllen und seine Frau retten muss

