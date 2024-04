Sonny Kittel beobachtet das Spiel seines Ex-Vereins in einem Livestream

In Sydney war es in etwa 22.30 Uhr, als Sonny Kittel am Sonntag vor seinem Tablet saß. Der Ex- HSV -Profi hatte für sein Abendprogramm einen Livestream ausgewählt – es war die Übertragung vom Spiel seines Ex-Verein s beim 1. FC Magdeburg. In seiner Instagram-Story postete Kittel ein Bild, auf dem zu sehen ist, dass in der Partie gerade die 52. Minute läuft, dass der HSV 0:2 zurück liegt und in Unterzahl ist.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Kaum war Kittel als Joker mit dabei, lag sein Verein hinten: Fábio Gomes traf für den Sydney FC zur Führung . Wie Jonas Meffert für den HSV in Magdeburg erzielten dann aber auch die Wanderers den Ausgleichstreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit: Kittels Kollege Zachary Sapsford köpfte zum 1:1 ein – aber nicht zum Endstand. Denn die Gastgeber schlugen in Person von Jaiden Kucharski noch mal zu und stürzten die Wanderers damit ins Tal der Tränen.

