Sonniges Wochenende in Düsseldorf mit Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius

Temperaturen bis 25 Grad Celsius und viel Sonnenschein : Das erste sonnig-schöne Wochenende in Düsseldorf steht vor der Tür. Wie sich die Stadt darauf vorbereitet.Im März gab es bereits einige sehr schöne Tage, die viele Düsseldorf er wie hier am Rheinufer im Freien verbrachten. Doch am kommenden Wochenende lässt der Frühsommer sich schon erahnen: Anfang April werden es bis zu 25 Grad Celsius.

Schon am Freitag soll es mit bis zu 17 Grad losgehen, aber der Höhepunkt ist nach den bisherigen Wettermodellen wohl am Samstag erreicht: Bis zu 25 Grad Celsius und viel Sonnenschein sind für das kommende Wochenende vorhergesagt. Hobby-Meteorologe Jens Strucks erklärt: „Das wird recht freundlich, eigentlich frühsommerlich. Auch am Sonntag bleibt das Wetter wohl gut und immer noch mit bis zu 20 Grad Celsius recht warm.“ Gegen Nachmittag könnte es zu Wolkenbildung kommen, Regen sei aber nur Freitag oder Sonntag zu erwarten, der Samstag soll trocken bleibe

Düsseldorf Wochenende Sonnenschein Temperaturen Frühsommer

rponline

