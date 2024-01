Sonnenbank-Süchtige warnt vor verheerender Strahlung

Alles, was sie wollte, war braun zu sein! Eine Sonnenbank-Süchtige, die sich seit ihrem 14. Lebensjahr regelmäßig im Solarium gebräunt hat, warnt jetzt andere vor der verheerenden Strahlung! Denn bei der 35-jährigen Mutter wurde Hautkrebs festgestellt – und fast wäre sie an einer dadurch ausgelösten heimtückischen Krankheit sogar gestorben.

Sonnenbank-Obsession macht Frau krank – „es war eine Sucht“ Fionnghuala Maguire (35) aus Belfast in Nordirland sagt gegenüber The Sun, das Bräunen ihrer Haut habe ihr beim Ausgehen und im Urlaub regelmäßig „mehr Selbstvertrauen“ gegeben. Doch irgendwann habe sie ihr Solarium-Verhalten nicht mehr unter Kontrolle gehabt! Jeden Tag machte sie sich auf den Weg zur Sonnenbank, um in Sachen Bräune noch einmal nachzulegen – wegen des guten Gefühls. „Es war eine Sucht, daran besteht kein Zweifel“, erklärt die Rezeptionistin im Rückblick selbstkritisch





