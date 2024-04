Sommertag in Düsseldorf: Menschen strömen an den Rhein

Bis zu 26 Grad warm wurde es heute in Düsseldorf – ein richtiger Sommer tag im April. Viele zog es daher raus und an den Rhein – für die unterschiedlichsten Aktivitäten .Mit dem Fahrrad oder zu Fuß waren etliche Menschen am Rhein ufer unterwegs, zum Beispiel um eine Pause am Stadtstrand einzulegen.Die blühenden Bäume im Rhein gärtchen erinnern daran, dass es trotz des Sommer tages noch April ist.

Nicht nur warm, sondern auch windig: Auf der Rheinwiese in Oberkassel stiegen darum viele Drachen in den Himmel.Grillen, Beachvolleyball, Jetski-Fahren – am Paradiesstrand und auf dem Wasser herrschte richtige Sommerstimmung.Die Düsseldorfer Innenstadt füllte sich am Samstag rasant. Viele zog es nach dem Shopping noch ans Rheinufer, zum Beispiel auf die Apollo-Wiese.Ein beliebtes Ziel von Spaziergängern und Radlern war auch der Unterbacher See. Am Foodtruck nahe des Nordstrands gab es am Samstagnachmittag eine Schlang

Düsseldorf Rhein Sommer Aktivitäten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pegelstand NRW: Wie der Rhein in Düsseldorf, Köln und Kleve austrocknetHalbleere Güterschiffe, kahle Flussufer – der sonst so mächtige Rhein ist durch die monatelange Trockenheit dramatisch geschrumpft. Neben der

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Düsseldorf vom Ostermarsch Rhein Ruhr ausgeschlossenAuf dem Foto ist eine gelbe Warnweste, auf der steht 'Frieden schaffen ohne Waffen'

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Düsseldorf: Jetskis auf dem Rhein und Beachvolleyball am Strand​Düsseldorf erlebt am Samstag einen Sommertag im April. Bei 26 Grad zieht es alle raus und an den Rhein – zum Kanufahren, Grillen und Beachvolleyball spielen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Düsseldorf: Ballett-Premiere 'True Crime' in der Oper DüsseldorfIn seiner vorletzten Arbeit am Ballett am Rhein wird es bei Chefchoreograf Demis Volpi kriminell. Der Ballett-Dreiteiler beschäftigt sich mit der populären Dokumentation wahrer Kriminalfälle. Lassen sich Tanz, Tatort und True Crime vereinbaren?

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Düsseldorf: Wie Hochinfektionspatienten in Düsseldorf landen​Auf einer eingekapselten Isolationstrage können Hochinfektionspatienten über Ländergrenzen hinweg verlegt werden. Das Szenario ist realistisch: Künftig könnten Personen aus Dublin nach Deutschland kommen – etwa nach Düsseldorf. Jetzt fand eine Übung statt.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Düsseldorf: Drei S-Bahnhöfe in Düsseldorf sind „ausgezeichnet“​Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bewertet einmal im Jahr alle Stationen im gesamten Verbundgebiet. In Düsseldorf sind das 25. Wie diese im aktuellen Ranking abschneiden.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »