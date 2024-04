Sommerliches Schwimmen im Heidebad in Halle

Bei sommerlichen Lufttemperaturen haben am Samstag in Halle einige Menschen die Gelegenheit genutzt, im Heidebad schwimmen zu gehen. Die Wassertemperatur habe bei 12 Grad gelegen, sagte ein Mitarbeiter auf Anfrage. Auch einige Kinder hätten die Gelegenheit zum Baden genutzt, hieß es. Strandliegen, Palmen und die Sommerlounge luden zum Verweilen ein. Das Heidebad hat eigenen Angaben zufolge ganzjährig geöffnet - von Januar bis März etwa an den Wochenenden, ab April dann täglich.