Sommerliche Temperaturen: DLRG warnt vor Gefahren in Gewässern

Ein Mann und eine Frau genießen das schöne Wetter mit ihren SUPs (Stand up Paddle Boards) auf dem Langwieder See.Wetterexperten rechnen mit einem für diese Jahreszeit ungewöhnlich warmen Wochenende. Gerade an Gewässer n birgt das Gefahren. Badewetter im April - scheinbar: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für das Wochenende zwar eine regelrechte"Temperaturexplosion", die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ) inwarnt jedoch davor, in die noch sehr kühlen Gewässer zu springen.

Denn Seen und Flüsse erwärmen sich langsam, wie ein DLRG-Sprecher sagte., Guido-Peter Wolz. Örtlich könne die 30-Grad-Marke vielleicht geknackt werden. Das sei außergewöhnlich. Der DWD rechnet damit, dass an mehreren Messstationen Rekorde für die erste April-Dekade gebrochen werden, die vom 1. bis 10. April dauert. Die DLRG geht nach eigenen Angaben davon aus, dass viele Menschen die sommerlichen Bedingungen für Ausflüge mit Schlauchboot oder Stand-Up-Paddelbrett nutzen werde

Sommer Temperaturen DLRG Gewässer Warnung

