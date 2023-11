'Sommerhaus der Stars': Zoff zwischen Serkan und Aleks eskaliert total

Deswegen versucht der Reality-Star direkt Maurice Dziwak und auch Aleks Petrovic, mit dem er in der letzten Folge nicht gerade gut ausgekommen ist, von seinem Plan zu überzeugen. Seine"Schachmännchen" rücke er sich schon zurecht, grinst Serkan., in dem wir dich mit den watson-Highlights versorgen. Und zwar nur einmal pro Tag – kein Spam und kein Blabla, versprochen! Probiere es jetzt aus.

Pia habe sich zu sehr eingeschleimt, lautet die Begründung des Paars, das sich in der Reality-Show"Princess Charming" kennenlernte."Würde ich auf Frauen stehen, dann fände ich die schon ziemlich geil", kommentiert Pia im Interview. Dass sie das nach Ausstrahlung der Folge noch genauso sieht, bleibt zu Bezweifeln.Voller Sorge, dass sich Pia und Zico ihren Platz im nächsten Spiel sichern, begeben sich die Paare zu der neuen Challenge.

Eine Person nach der anderen muss sich übergeben, was das schnelle Ausscheiden für Justine und Arben, sowie Hanna und Jessica bedeutet. Die Szenen sind kaum anzusehen, zumindest für Zuschauer, die den Dschungelcamp-Stil nicht gewöhnt sind.

Und es kommt, wie es kommen musste – ausgerechnet Pia und Zico gewinnen und schützen sich vor der Nominierung. Die Störung im Betriebsablauf passt Serkan so gar nicht und führt zum schnellen Kurswechsel. Joey Heindles Ex-Frau Justine Dippl und ihr neuer Partner Arben sollen die neuen Opfer werden. Doch lässt sich Aleks davon überzeugen? Selbst seine Freundin Vanessa ist sich nicht sicher, ob er nicht doch seinen einstigen Freund Maurice wählt, mit dem es zuletzt immer wieder gekracht hat., zu der auch Schlagerstar Tim Toupet und seine Carina, sowie Pia und Zico gehören.

