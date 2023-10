Sommerhaus der Stars: Walentina bringt Verlobten zum Weinen - "Du hast immer so viel Hass in dir"Can Kaplan zeigt im "Sommerhaus der Stars" 2023 Gefühle und ihm kommen die Tränen. Doch Walentina Doronina will von dem Gefühlsausbruch nichts wissen.. Und ja, auch in der neuen Folge, zeigt sie sich mal wieder gegenüber ihrem Verlobten Can nicht von der sensibelsten Seite.

Nach einem Spiel in schwindelerregender Höhe, tickt Walentina wegen ihrer Höhenangst - und weil Walentina, Walentina ist - mal wieder aus und beschimpft Can. Zurück im Haus und etwas abseits von den Anderen fängt Can vor Walentina zu Weinen an und schüttet ihr sein Herz aus:"Ich habe so viel runtergeschluckt, weißt du. Deine Worte. Du hast manchmal Sachen gesagt... so etwas würde ich niemals zu dir sagen. Du hast immer so viel Hass in dir.

Weiterlesen:

AZ_Augsburg »

Walentina Doronina: Angriff auf die „Sommerhaus der Stars“-Macher!Reality-Star Walentina Doronina (23) schießt gegen die „Sommerhaus der Stars“-Macher und Kandidaten der Erfolgsshow. Weiterlesen ⮕

Eskalation im 'Sommerhaus der Stars': Das passierte in der Prügel-Szene zwischen Gigi, Can und WalentinaViel wurde über die vermeintliche Prügel-Szene im 'Sommerhaus der Stars' 2023 spekuliert. Nun wird sie ausgespielt und es ist zu sehen, wie es zu dieser Szene im Haus kam. Weiterlesen ⮕

Walentina und Can zeigen Sommerhaus-Produktionsleiter an!Das Drama ist noch nicht vorbei! Im Sommerhaus der Stars knallte es zuletzt gewaltig: Ein Streit zwischen Gigi (24) und Walentina Doroninas (23) Verlobtem Can Kaplan eskalierte so sehr, dass der Italiener sogar handgreiflich wurde. Daraufhin mussten sowohl Gigi und seine Partnerin Dana Feist als auch Walentina und Can die Show verlassen. Weiterlesen ⮕

'Sommerhaus der Stars': Nach Eskalation zieht RTL Konsequenzen​In der sechsten Folge des „Sommerhaus der Stars“ sind die Paare zunächst viel mit sich selbst beschäftigt, relativ schnell wird dann aber wieder auf Angriff geschaltet. Am Ende werden zwei Paare nach einer Handgreiflichkeit des Hauses verwiesen. Weiterlesen ⮕

Sommerhaus der Stars 2023: Hier steht die berüchtigte VillaAcht Promi-Paare werden auch 2023 in „Das Sommerhaus der Stars“ ziehen. Dort warten drei Wochen voller Challenges, Herausforderungen und wohl jede Menge Zoff. Doch wo steht das Sommerhaus eigentlich? Weiterlesen ⮕

Sommerhaus der Stars: Holt sich DIESES Paar den Staffelsieg?In wenigen Wochen stehen die Sieger der diesjährigen'Sommerhaus der Stars'-Staffel fest. Holt sich dieses Paar den Sieg? Weiterlesen ⮕