Sommerhaus der Stars: Nach Zoff! Bereut Aleks seinen Spruch gegenüber Serkans Tochter?

Sie hatten vorher besprochen, dass sie bei der Nominierung an einem Strang ziehen. Doch da hat Serkan die Rechnung ohne Aleks gemacht: „Wir wissen ganz genau, dass Serkan hier versucht, der neue Alpha zu sein – den neuen Thron an sich zu reißen und uns dafür ausnutzen möchte.“„Deine Tochter wird sich für euch schämen in 10 Jahren!“

Hat Aleks damit eine Grenze überschritten? Nein, sagt Aleks, als wir ihn jetzt damit konfrontieren. Wie er seine Aussage rechtfertigt, sehen wir im Video.Sommerhaus der Stars: Nach Aleks Spruch brechen bei Mama Samira alle Dämmemit in den Streit gezogen hat. Und auch jetzt, nach den Dreharbeiten, sieht man die Blitze in ihren Augen, als wir sie im Interview auf die Situation ansprechen.

„Es gibt natürlich keinen besseren Weg, Eltern irgendwie ins Herz zu treffen, wenn man was gegen das Kind sagt (...) und das ist furchtbar asozial.“ Aleks sieht das alles etwas anders. Serkan habe ihn mit dem Ausgang bei Temptation Island gereizt und er selber habe in keinster Weise seine Tochter Nova beleidigt. Sein gesamtes Statment zum Zoff gibt’s oben im VideoSo verliebte sich Aleks in VanessaWie der Zoff im Sommerhaus zwischen Aleks und Serkan weitergeht, das zeigt RTL ab jetzt immer dienstags und mittwochs ab 20.15 Uhr bei RTL –

