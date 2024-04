Sommer im April: Sonne und Temperaturen von über 25 Grad in Deutschland

Sommer im April : Der Samstag hat den Niedersachsen Sonne und Temperaturen von mehr als 25 Grad Celsius gebracht. Deswegen wagte sich diese Familie sogar in den Hufeisensee in Isernhagen in der Region Hannover. Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter sind Hoch »Olli« und Sturmtief »Timea«. Beide zusammen pumpten subtropische Warmluft von Südwesten Richtung Deutschland .Schöne Aussicht in Vogtsburg, Baden-Württemberg: Drei Menschen blicken auf den Kaiserstuhl.

Für viele Menschen im Südwesten gab es am Samstag Sonne satt. Allerdings könnte vor allem in der Südhälfte Deutschlands erneut Saharastaub die Aussicht trüben.Blühende Obstbäume in Lindau: In Bayern wurden schon am Samstagmittag Temperaturen von rund 25 Grad gemessen. Im Verlauf des Wochenendes erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 30 Grad und mehr. Im ersten April-Drittel sei es seit Beginn der Aufzeichnungen in Bayern noch nie so warm gewesen, hieß e

Sommer April Sonne Temperaturen Deutschland Hoch Olli Sturmtief Timea Saharastaub

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wetterkarte für Samstag: Einige Regionen haben Sommer, andere noch FrühlingDie Wetterkarte für Samstag zeigt, dass einige Regionen in Deutschland bereits sommerliche Temperaturen von über 25 Grad haben, während andere noch im Frühling mit Temperaturen unter 25 Grad verweilen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Temperaturen von 22 bis 29 Grad, im Südwesten sogar bis zu 30 Grad. Im Nordosten wird es dagegen kühler. Die Meteorologen verwenden den Begriff 'Sommertag' für Temperaturen über 25 Grad und 'Hitzetag' für Temperaturen über 30 Grad. Das ungewöhnlich warme Wetter wird durch Hoch Oll und Sturmtief Timea verursacht, die subtropische Warmluft nach Deutschland bringen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Sommer im April: Niedersachsen genießen Sonne und hohe TemperaturenDer Samstag hat die Niedersachsen mit Sonne und Temperaturen von mehr als 25 Grad erfreut. Aber der nächste Regen steht schon vor der Tür.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

28 Grad und Sonne satt am Wochenende - Saharastaub trübt das Sommer-GefühlFast 30 Grad schon Anfang April? Das scheint tatsächlich möglich an diesem Wochenende. Aber es kommt mit der warmen Luft auch neuer Saharastaub ins Land.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wolken und Sonne: Milde TemperaturenWolken und heitere Abschnitte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zur Mitte der Woche.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Wetter: Wolken und Sonne: Milde TemperaturenBerlin/Potsdam (bb) - Wolken und heitere Abschnitte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zur Mitte der Woche. Dabei kommt es im Süden

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Wolken und Sonne: Milde TemperaturenAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »