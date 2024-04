Sommer im April: Niedersachsen genießen Sonne und hohe Temperaturen

Sommer im April : Der Samstag hat die Niedersachsen mit Sonne und Temperaturen von mehr als 25 Grad erfreut. Aber der nächste Regen steht schon vor der Tür.Freundliches Frühlingswetter hat am Samstag zahlreiche Ausflügler in Niedersachsen in die Natur gelockt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war mit Temperaturen von bis zu 27 Grad zu rechnen - was für einen Hauch von Sommer in der ersten April hälfte sorgte. Ganz so warm dürfte es aber im Laufe des Wochenendes nicht bleiben.

Schon in der Nacht zu Sonntag dürfte es im Westen Regenschauer geben, wobei auch vereinzelt Gewitter nicht auszuschließen seien, hieß es. Für den Sonntag rechnete der DWD mit anfangs starker Bewölkung und gebietsweise Regen. Die Höchstwerte auf den Inseln dürften bei 15 Grad liegen, im Emsland bei 19 Grad. Im Braunschweiger Raum können sie sogar auf 23 Grad klettern. Für die Nacht zu Montag erwarteten die Meteorologen meist starke Bewölkung und vor allem nach Südosten hin länger anhaltenden Rege

Sommer April Niedersachsen Sonne Temperaturen Regen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Blutregen, Saharastaub und hohe Temperaturen – Das Oster-Wetter für NiedersachsenDas Wetter zeigt sich von einer besonders warmen Seite. Zu Ostern sagt die Prognose Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius voraus – ein Phänomen, das Meteorologe Dominik Jung als „Ostersommer“ beschreibt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Mit den steigenden Temperaturen laufen Igel auch wieder durch die Gärten in NiedersachsenDie ungewöhnlich milden Temperaturen in Niedersachsen haben viele Igel aus ihrem Winterschlaf getrieben. Sie werden etwa in Gärten gesichtet. Viele Igel brauchen deshalb die Unterstützung von Gartenbesitzern, die den Tieren Futter bereitstellen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Wetter: Wochenende mit Sonne und milden TemperaturenOffenbach - Mit zweistelligen Höchstwerten und viel Sonne steht großen Teilen Deutschlands ein frühlingshafter Sonntag bevor. Bundesweit sind nach der

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Wochenende mit Sonne und milden TemperaturenBevor das Wetter wieder etwas kühler und regnerisch wird, heißt es an diesem Wochenende: Sonnenschein tanken. 19 Grad sind der Vorhersage zufolge im Südosten möglich.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Wochenende mit Sonne und milden TemperaturenBevor das Wetter wieder etwas kühler und regnerisch wird, heißt es an diesem Wochenende: Sonnenschein tanken. 19 Grad sind der Vorhersage zufolge im Südosten möglich.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Wochenende mit Sonne und milden TemperaturenBevor das Wetter wieder etwas kühler und regnerisch wird, heißt es an diesem Wochenende: Sonnenschein tanken. 19 Grad sind der Vorhersage zufolge im Südosten möglich.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »