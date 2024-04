Sollten uns schämen: Bayern am Boden - Tuchel soll bleiben

Der Rekordmeister Bayern München hat sich in Heidenheim blamiert und die Stimmung vor dem Champions-League -Spiel in London ist am Tiefpunkt. Trotzdem soll es keinen erneuten Trainerwechsel geben. Der Sport vorstand des Vereins fordert, dass sich die Spieler schämen und das Bayern-Wappen würdiger vertreten.

Nun fragt man sich, wie Bayern München den Turnaround schaffen und die letzte Titelchance in dieser Saison am Leben halten kann.

Der Rekordmeister blamiert sich in Heidenheim. Die Stimmung vor dem Champions-League-Hit in London ist endgültig am Tiefpunkt. Einen erneuten Trainerwechsel soll es aber nicht geben.

Thomas Tuchel wurde Ende März 2023 fast in Rekordzeit verpflichtet. Ein cleverer Poker-Trick hat die Verpflichtung damals beschleunigt.

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal verspielt der FC Bayern eine 2:0-Pausenführung, blamiert sich in Heidenheim – 2:3.

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal verspielt der FC Bayern eine 2:0-Pausenführung, blamiert sich in Heidenheim – 2:3.

