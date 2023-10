Sollten Eishockeyspieler verpflichtet werden, einen Halsschutz zu tragen?

Es ist ein Reflex, der immer dann einsetzt, wenn etwas derart Furchtbares passiert ist, wie am Wochenende. Beim Zusammenprall mit einem Gegenspieler war der Ex-AEV-Spieler Adam Johnson von einer Schlittschuhkufe so schwer am Hals verletzt worden,zum Beispiel müssen Spieler schon seit langem eine Art Halskrause tragen, um derartige Verletzungen zu verhindern. Diese Regelung wurde dort zur Pflicht, als sich vor 20 Jahren ein ähnlich schwerer Unfall ereignet hatte.

Wahrscheinlich aber behalten die Kommentatoren am Ende recht: Es bedarf wohl erst einer verbindlichen Regelung, um die Halskrause auch tatsächlich einzuführen. Denn so unwahrscheinlich solch schlimme Unfälle auch sind, es sollte alles unternommen werden, die Spieler bestmöglich zu schützen.

Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Einzelperson angemeldet sein müssen, um kommentieren zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Eishockeyspieler Adam Johnson stirbt bei Spiel der Nottingham PanthersDer ehemalige NHL-Profi Adam Johnson ist bei einem Spiel der Nottingham Panthers ums Leben gekommen. Der 29-jährige US-Amerikaner wurde bei einem Zusammenprall von einer Kufe am Hals getroffen. Johnson war in der vergangenen Saison bei den Augsburger Panther in der DEL aktiv. Weiterlesen ⮕

Nach tragischem Tod von Johnson: Deutsche Eishockey Liga denkt über Halsschutz nachDer Unfalltod von Adam Johnson löst nicht nur in der Eishockeywelt Entsetzen und Bestürzung aus. Der 29-Jährige stirbt, nachdem ihn eine Kufe am Hals getroffen hat. Die DEL denkt nun über eine Regeländerung nach. Weiterlesen ⮕

Der Totengräber und der Mord in der KryptaIn Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts ermittelt Inspektor Leopold von Herzfeldt in einem mysteriösen Mordfall, der mit dem Glauben an Geister und dem Verschwinden von Kindern zusammenhängt. Ein spannender und leicht gruseliger Mix, der das verschrobene Wien der Zeit widerspiegelt. Weiterlesen ⮕

Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der Niederschlagung der HamasRichard Kemp, ein ehemaliger britischer Offizier, spricht über die Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der militärischen Niederschlagung der Hamas. Er betont die Bedeutung von zuverlässigen Informationen und Aufklärung. Weiterlesen ⮕

Eishockeyspieler bei Zusammenprall schwer verletztIm Spiel zwischen Nottingham und Sheffield wurde der Ex-Penguin bei einem Zusammenprall von der Kufe des Schlittschuhs seines Gegners am Hals getroffen. Das Spiel wurde abgebrochen und die Zuschauer wurden gebeten, die Arena zu verlassen. Der Spieler wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Gesundheitszustand ist noch unbekannt. Weiterlesen ⮕

Eishockeyspieler Adam Johnson erleidet blutige VerletzungDer Eishockeyspieler Adam Johnson wird bei einem Spiel in England am Hals getroffen und erleidet eine dramatische und blutige Verletzung. Der Vorfall sorgt für Schock und Trauer bei den Fans. Weiterlesen ⮕