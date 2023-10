Söllner: 'Innovations-Explosion' Xiaomi, Bitcoin, Nvidia, Xpeng, Siemens Energy, Tesla, SMA, IBM

, IBM, Intel, Mvidia, SMA Solar, JinkoSolar, Kazatomprom, Siemens Energy, Lynas, Tesla, Rheinmetall, ...

Der chinesische Elektroauto-Pionier XPeng hat bei seiner jährlichen Technologie-Veranstaltung beeindruckende Fortschritte in Bereichen wie XNGP ADAS, Smart Cabin System und Powertrain System vorgestellt. Zudem wurden Konzepte wie Flugtaxis und Robotertechnologie präsentiert. Mit dem XPENG X9 setzt das Unternehmen neue Standards in der Elektromobilität.

Bei einer Methangas-Explosion in einem Kohlebergwerk in der Industriestadt Karaganda sind mindestens 32 Menschen gestorben und 14 werden noch vermisst. Die örtlichen Behörden werfen dem Betreiber Arcelormittal vor, die Sicherheit der Arbeitenden nicht gewährleistet zu haben. Präsident Tokajew reiste zum Unglücksort und sicherte den Hinterbliebenen finanzielle Hilfe zu. Die Regierung strebt die Verstaatlichung der kasachischen Arcelormittal-Tochter an.

Mit einem Hammer in die Maschen des Karlsruher Tores versetzt Philipp Treu das Millerntor in Ekstase. Der eingewechselte Außenverteidiger erzielt das späte 2:1-Siegtor und wird von Fans und Mitspielern gefeiert.

Bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas im indischen Bundestaat Kerala detonierte vermutlich ein Sprengsatz, wodurch 36 Personen verletzt wurden. Hunderte Angehörige der Glaubensgemeinschaft hatten sich in einem Kongresszentrum versammelt.

Die Elektroautos Seal und Dolphin von BYD sowie der XPeng P7 erhalten die höchste Auszeichnung beim Crashtest. Sie überzeugen mit hoher Sicherheit für Insassen und Passanten. Chinesische Hersteller zeigen, dass ihre Autos mit bekannten Marken mithalten können.

Ein Vorarbeiter wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem bei einer Hausexplosion mehrere Menschen ums Leben kamen. Die Explosion wurde durch Fahrlässigkeit bei Bauarbeiten verursacht.