Solidaritätsaktion der Jüdischen Gemeinde zu Berlin für Geiseln der Hamas

Mit einer Solidaritätsaktion erinnerte die Jüdische Gemeinde zu Berlin am Freitag an die Geiseln in der Gewalt der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. 220 Stühle blieben am Schabbat-Tisch vor dem Gemeindehaus an der Fasanenstraße leer. Auch die Namen der Entführten wurden verlesen. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, sagte, die Familien der von der Hamas verschleppten Geiseln erlebten einen kaum vorstellbaren Albtraum. Daher sei es wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu senden.Kultursenator Joe Chialo (53, CDU) forderte eine sofortige Freilassung der Entführten. Beide dankten auch der Berliner Polizei, die Tag und Nacht im Einsatz sei, um jüdisches Leben zu schützen Weiterlesen:

