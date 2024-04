Solarenergie-Ausbau in Niedersachsen verdoppelt sich

Der Ausbau der Solarenergie in Niedersachsen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das hat eine Analyse der Klimaschutz - und Energieagentur (KEAN) ergeben. Der Photovoltaik -Zubau stieg demnach von 0,6 Gigawatt im Jahr 2022 auf gut 1,4 Gigawatt, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Von einem Zubau von fünf Gigawatt pro Jahr, der rechnerisch für die Erreichung des Ausbau ziels von 65 Gigawatt im Jahr 2035 nötig wäre, ist das Land demnach aber noch ein gutes Stück entfernt.

Nachholbedarf gibt es der Analyse zufolge insbesondere bei Solaranlagen auf Freiflächen, die im Jahr 2035 mindestens 15 Gigawatt beisteuern sollen. Bislang seien in diesem Bereich erst 0,8 Gigawatt installierte Leistung erreicht worden

