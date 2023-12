Solana überholt Ripples XRP im Krypto-Ranking

Der Ethereum-Konkurrent Solana (SOL) hat Ripples XRP im Krypto-Ranking überholt und ist in die Top-5 vorgedrungen. Das Asset verzeichnete einen Bull-Run von 626% seit Jahresbeginn. Die Frage ist nun, ob Solana auch an Ethereum vorbeiziehen kann.





Entwicklung und Anpassungsfähigkeit von Krypto-DiebenDie Entwicklung und Anpassungsfähigkeit von Krypto-Dieben und wie man sein eigenes Geld schützen kann

Krypto News: +642% in einem Monat, doch jetzt geht's abwärts! BONK – Top-Trader warnt: Der Meme-Coin auf Solana crasht bald 50%Ein Top-Trader sieht Bonk Coin (BONK) bald 50% abstürzen. Hört der Meme-Coin-Bullenmarkt auf, bevor er richtig angefangen hat?

Achtung vor Krypto-Betrügern: Seit 2017 Milliardenschäden durch Kryptokriminalität entstandenEine Studie des Complexity Science Hub Wien und der Universität Montreal hat aufgedeckt, dass es in den vergangenen Jahren zu immer mehr kriminellen Krypto-Vorfällen kam. Insgesamt beträgt der so entstandene Schaden mehre Milliarden US-Dollar.

Bitpanda bereitet sich auf neue Krypto-Regulierung vorDie europäische Finanzindustrie rüstet sich für den Geltungsbeginn der neuen Krypto- und Digital-Assets-Regulierung Micar (Markets in Crypto Assets Regulation) per Ende 2024. Bitpanda befindet sich bereits in den Vorbereitungen und ist in guten Gesprächen mit den Aufsehern. Philipp Bohrn, Vice President für Compliance und Public Affairs bei Bitpanda, betont die Bedeutung von Geldwäscheverhinderung und Verbraucherschutz.

SOLANA - Eine unglaubliche GeschichteMithilfe der Elliott-Wellen-Analyse konnte sowohl die Abwärtsbewegung von Solana als auch der Bullenkonter in diesem Jahr präzise vorhergesagt werden.

Krypto News: Ethereum-ETF-Aussichten erregen Interesse im traditionellen FinanzsektorDer neueste Bericht von Reflexivity Research markiert einen bedeutsamen Wendepunkt im traditionellen Finanzsektor, der nun verstärkt Interesse an Ethereum und dessen Exchange-Traded Funds (ETFs) zeigt.

