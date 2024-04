Solana führt in der letzten Woche die meisten Transaktionen von Unique Active Wallets durch

Kaum ein Blockchain -Netzwerk konnte in der vergangenen Woche so viele Transaktionen von Unique Active Wallets (UAW) erhalten wie Solana . Das Ökosystem landet aktuell laut den Daten von DappRadar auf dem zweiten Platz hinter dem NEAR Protokoll und führte in den letzten sieben Tagen satte 2,45 Millionen Transaktionen von uniquen Krypto-Wallets aus. Das Interesse an der Blockchain konnte damit noch einmal um knapp 10 % im Vergleich zur vorherigen Woche steigen.

Allerdings ist auch in der Krypto-Welt nicht alles Gold, was glänzt: Das Solana-Netzwerk scheint aktuell besonders stark überlastet zu sein und nicht mehr hinterherzukommen. So wird aktuell der Großteil der Transaktionen überhaupt nicht durchgeführ

Solana Transaktionen Unique Active Wallets Krypto-Wallets Überlastung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Franklin Templeton lobt Solana - und schürt damit Hoffnungen auf einen Solana-Spot-ETFErst vor kurzem genehmigte die SEC gleich mehrere Bitcoin-Spot-ETFs und erleichterte somit zahlreichen Marktteilnehmern ein Investment in die Ur-Cyberdevise. Nun wird darüber spekuliert, welche Kryptowährung als nächstes einen eigenen ETF erhalten könnte.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Eintracht: 'Ekitiké kann Woche für Woche in der Startelf stehen'Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin sorgt der voraussichtliche Ausfall von Hugo Larsson für ein dickes Fragezeichen im Frankfurter Mittelfeld. Im Sturm könnte Hugo Ekitiké an der Seite von Omar Marmoush für Belebung sorgen.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Bahn und GDL einigen sich: Lokführer setzen 35-Stunden-Woche durchMonatelang mussten Bahnreisende Geduld haben – nun ist der Tarifkonflikt mit der GDL beigelegt. Die Bahn kommt ihren Angestellten entgegen.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Solana News: Zwischen wegweisenden Upgrades und AktivitätsrückgangAnzeige / Werbung Zu einer der gefragtesten Blockchains gehörte in der letzten Zeit vor allem Solana, das zuvor durch den FTX-Skandal und die engen Verflechtungen mit der Kryptobörse starke Kursverluste

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

"Altcoins wie Ethereum und Solana bloß nicht kaufen", warnt deutscher Kryptowährungs-ExperteDer deutsche Blockchain-Experte Roman Reher vom Youtube-Kanal Blocktrainer warnt davor, Altcoins wie Ethereum oder Solana zu kaufen. Was seine Gründe sind und wie wir das einordnen.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Solana Kurs Prognose: Kann der SOL-Token bald Ethereum überholen?Anzeige / Werbung Die letzten Wochen und Monate verlieren für Solana (SOL) äußerst bullisch, denn die Kryptowährung konnte ein unglaubliches Comeback liefern. Nachdem der Krypto-Coin Anfang 2023 noch für

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »