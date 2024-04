Sohn von Real Housewives of Orange Country-Star stirbt

Lauri Peterson muss einen schrecklichen Verlust verkraften: Der Sohn der Real Housewives of Orange Country-Bekanntheit, Josh Waring , ist gestorben. Das verkündet sie nun auf Instagram in einem Statement: 'Mit gebrochenem Herzen schreibe ich diesen Beitrag, um euch wissen zu lassen, dass mein süßer Josh diese Erde am Ostersonntag verlassen hat.' Dazu teilt die US-Reality-TV-Darstellerin einige Fotos mit ihrem geliebten Sohn , der nur 35 Jahre alt wurde.

In ihrem Post erklärt Lauri auch, dass ihr Sohn jahrelang mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte. 'Josh kämpfte die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens jeden einzelnen Tag um sein Leben, aber am vergangenen Sonntag war die Herausforderung zu groß', schreibt die 63-Jährige. Jede Faser ihres Körpers schmerze wegen des Todes ihres Kindes. Doch sie wolle ihn in guter, liebevoller Erinnerung behalte

Lauri Peterson Sohn Real Housewives Of Orange Country Josh Waring Tod

