Sohn nach tödlichem Angriff auf Vater unter Mordverdacht

Nach dem gewaltsamen Tod eines 83-jährigen Mannes in Köln ist gegen dessen Sohn Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Montag. Der 39-jährige Sohn sei dringend verdächtig, seinen Vater attackiert zu haben. Der Senior war am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in seiner Wohnung gefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte es in der Vergangenheit bereits häufiger Einsätze wegen häuslicher Gewalt in der Wohnung gegeben, in der Vater und Sohn gemeinsam lebten. „Es dauert f****ng forever!“ - Gen-Z-Influencerin bricht nach vollem 8-Stunden-Arbeitstag in Tränen aus

In einem 1,5 Millionen Mal gesehenen Video ist Influencerin Brielle in Tränen ausgebrochen, nachdem sie einen 8-Stunden-Arbeitstag absolviert hat. Ihre Follower beklagen ihr Leid.Wolfgang Tremmel, 60, lebt im Bayerischen Wald in einem Erdhaus. Nirgendwo anders wohnt es sich besser, sagt er. headtopics.com

