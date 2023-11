– So werden Sie die Tiere schnell wieder los

Aber was genau sind Bettwanzen eigentlich? Wie gefährlich sind die Insekten für uns Menschen und was kann man tun, wenn man einen Befall in den eigenen vier Wänden hat?Bettwanzen sind blutsaugende Insekten

Die Tierchen sind sehr klein (4,5 – 8,5 Millimeter), flügellos und haben einen platten, rotbräunlichen Körper. Die Weibchen können in ihrer Lebensdauer von etwa sechs Monaten bis zu 150 Eier legen, weshalb eine Bettwanzen-Population, wenn sie sich ungestört vermehren kann, schnell zu einer Plage werden kann. Die Tiere geben einen leicht nach Bittermandel riechenden Duftstoff ab,Ein weit verbreiteter Irrtum ist die vermeintliche Gefahr, die von Bettwanzen ausgehen soll.

Wenn man die Tiere nicht selbst sieht, sind es manchmal die Bisse der Bettwanzen, die auf einen Befall aufmerksam machen. Hier gilt aber Vorsicht: Die Stiche können zum einen sehr unterschiedlich aussehen, manchmal sind sie in einer Reihe geordnet, manchmal nicht.. Manche haben überhaupt keine Reaktion, andere entwickeln Pusteln und Quasseln und sehr starken Juckreiz. Ein Stich kann außerdem auch auf ein anderes Insekt hindeuten, etwa im Sommer auf Mücken.

Wirklich sicher, dass man Bettwanzen in der Wohnung hat, kann man sich also nur sein, wenn man die Tierchen selbst oder ihre Kot- und Häutungsspuren sieht. Der Kot der Bettwanzen ist häufig auf Lattenrosten zu finden und sieht aus wie kleine, schwarze Pünktchen. Die Häutungsreste sind rotbräunlich und häufig gesammelt an einer Stelle, dem Versteck der Bettwanzen. Diese Verstecke können aber oft schwierig zu finden sein (z.B. im Lichtschalter).

